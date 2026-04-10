Novo nome da arena do Palmeiras será definido por votação; veja opções

Novo detentor dos naming rights da arena do Palmeiras, o Nubank assumiu posição que pertencia a Allianz e promoverá votação popular para definir o novo nome da casa alviverde.

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As opções são: Nubank Parque, Nubank Arena e Parque Nubank. O resultado da votação será anunciado no dia 4 de maio, sendo possível apenas um voto por CPF. Não é necessário ter conta no banco para participar do pleito.

A empresa criou uma página dedicada à votação da escolha do novo nome. Para votar, acesse nubank.com.br/vote ou clique aqui.

Opções apresentadas pelo Nubank para votação para definidr o novo nome da arena do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Ao todo, o acordo contempla o pagamento de 10 milhões de dólares (cerca de R$ 51 milhões na cotação atual) por temporada, com duração até 2034. Ou seja, o banco permanecerá por oito anos com a concessão.

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Segundo apuração da reportagem, a WTorre, responsável pela administração do estádio, considerava os valores do contrato anterior defasados. A Allianz destinava 5 milhões de dólares por temporada (cerca de R$ 25 milhões), totalizando R$ 300 milhões ao longo dos 20 anos de vigência do acordo. O montante era corrigido pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), indicador oficial de inflação no Brasil.

O Palmeiras não participou das negociações para a troca dos naming rights da arena, conduzidas pela WTorre.

A rescisão do contrato entre WTorre e Allianz foi assinada nas últimas horas de forma amigável, segundo nota enviada à imprensa. A empresa afirmou que passará a adotar uma nova estratégia de marketing no país e reconheceu a importância do acordo firmado em 2014.

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