O Palmeiras demonstrou poder de reação ao deixar a Colômbia com um ponto na bagagem. Após pênalti cometido por Mauricio nos minutos iniciais, a equipe precisou encarar as más condições do gramado e a vantagem do adversário, que atuava em casa. Ainda assim, mostrou resiliência, buscou o empate na segunda etapa e evitou a derrota na estreia da Libertadores.

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Após a vitória sobre o Grêmio, na última semana, o elenco enfrentou duas viagens em sequência. A primeira foi para Salvador, onde derrotou o Bahia e ampliou a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Em seguida, seguiu para Cartagena, onde encarou o Junior Barranquilla.

Diante dos colombianos, o Palmeiras controlou 57% da posse de bola e finalizou 22 vezes. Nas oportunidades mais claras, porém, o empate prevaleceu, mostrando que o domínio alviverde, mesmo que tímido em alguns momentos, não se traduziu em chances efetivas de gol.

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Um empate fora de casa, especialmente na Libertadores e considerando as circunstâncias da preparação, está longe de ser ruim, com o Palmeiras ainda tendo três partidas a disputar no Allianz Parque. No entanto, impede que a equipe garanta, pela segunda temporada consecutiva, aproveitamento perfeito na fase de grupos.

Abel Ferreira durante partida entre Palmeiras e Junior Barranquilla pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Clássico contra o Coritnhians à vista

A maratona de partidas fora de casa termina no próximo domingo (12), quando o Palmeiras visita o Corinthians na Neo Química Arena. Até o momento, o time mantém aproveitamento perfeito em clássicos na temporada, incluindo a vitória por 1 a 0 sobre o rival na primeira fase do Paulistão, com gol do atacante Flaco López.

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Diversos fatores colocam o Palmeiras na condição de favorito para o Derby. Entre eles estão a campanha praticamente impecável ao longo do ano, que garante ao clube o melhor desempenho geral entre os times da elite do futebol brasileiro; a vasta opção de peças no elenco; e, principalmente, a continuidade de um trabalho a longo prazo, com estruturas bem estabelecidas, em contraste com as mudanças enfrentadas pelo principal rival.

Enquanto o Palmeiras chega para o Derby com a mesma comissão técnica desde o fim de 2020 e convicções consolidadas, apesar de pequenas alterações na última janela de transferências, o Corinthians enfrenta uma nova mudança de técnico.

Para a partida, Fernando Diniz terá quatro dias para se familiarizar com o novo elenco, implementar suas ideias e recuperar um time que não vence há nove jogos, tudo isso em meio a um compromisso de Libertadores, na Argentina.

As condições se apresentam favoráveis para mais uma vitória do Palmeiras, que ainda busca a recuperação do atacante Vitor Roque para o confronto. A partida na casa do adversário, como de costume, será marcado por forte pressão das arquibancadas. Mesmo assim, a equipe de Abel Ferreira já demonstrou em 2026 que é capaz de superar adversidades em busca do objetivo final: as vitórias.

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