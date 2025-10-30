AO VIVO: Acompanhe o pré-jogo de Palmeiras x LDU direto do Allianz
Verdão precisa reverter placar elástico para ir à final da Libertadores
Palmeiras e LDU (EQU) decidem nesta quinta-feira (30) a segunda vaga na grande final da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Allianz Parque, em São Paulo, para o jogo de volta da semifinal. Na ida, o time equatoriano conseguiu o placar elástico de 3 a 0 e tem grande vantagem. O Lance! acompanha tudo direto da casa do Verdão.
Cicinho crava resultado de Palmeiras x LDU pela Libertadores: ‘Mágica’
Palmeiras: antes da semi, Allianz tem festa e ingresso a R$ 1 mil no mercado paralelo
Escalação: Palmeiras treina no Allianz embalado por festa da torcida e confiante na virada
19h40 - Clima incrível para o jogo do Palestra
19h10 - Torcida do Palmeiras à espera do ônibus
Na frente da Academia de Futebol, na Barra Funda, torcedores do Palestra fazem festa enquanto aguardam a saída do ônibus do Centro de Treinamento rumo ao Allianz. Mais de 40 mil torcedores são esperados logo mais.
18h45 - Início da festa pela remontada
A torcida do Palmeiras planeja uma grande festa na noite desta quinta-feira para comandar o que seria uma virada histórica na semifinal da Libertadores. Apoio não faltará, assim como todo o espírito da comissão técnica mais vitoriosa do recorte recente do futebol brasileiro.
➡️ No dia em que completa cinco anos de Palmeiras, Abel tenta coroar ciclo com feito inédito na Libertadores
