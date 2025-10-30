menu hamburguer
Palmeiras

AO VIVO: Acompanhe o pré-jogo de Palmeiras x LDU direto do Allianz

Verdão precisa reverter placar elástico para ir à final da Libertadores

Leonardo Bessa
São Paulo (SP)
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 30/10/2025
18:51
Atualizado há 1 minutos
Torcida do Palmeiras nos arredores do Allianz Parque (Foto: Vitor Palhares/Lance!)
imagem cameraTorcida do Palmeiras nos arredores do Allianz Parque (Foto: Vitor Palhares/Lance!)
Palmeiras e LDU (EQU) decidem nesta quinta-feira (30) a segunda vaga na grande final da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Allianz Parque, em São Paulo, para o jogo de volta da semifinal. Na ida, o time equatoriano conseguiu o placar elástico de 3 a 0 e tem grande vantagem. O Lance! acompanha tudo direto da casa do Verdão.

19h40 - Clima incrível para o jogo do Palestra

19h10 - Torcida do Palmeiras à espera do ônibus

Na frente da Academia de Futebol, na Barra Funda, torcedores do Palestra fazem festa enquanto aguardam a saída do ônibus do Centro de Treinamento rumo ao Allianz. Mais de 40 mil torcedores são esperados logo mais.

Torcida do Palmeiras na frente da Academia de Futebol (Foto: Rafaela Cardoso/Lance!)
Torcida do Palmeiras na frente da Academia de Futebol (Foto: Rafaela Cardoso/Lance!)

18h45 - Início da festa pela remontada

Torcida do Palmeiras nos arredores do Allianz Parque (Foto: Vitor Palhares/Lance!)
Torcida do Palmeiras nos arredores do Allianz Parque (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

A torcida do Palmeiras planeja uma grande festa na noite desta quinta-feira para comandar o que seria uma virada histórica na semifinal da Libertadores. Apoio não faltará, assim como todo o espírito da comissão técnica mais vitoriosa do recorte recente do futebol brasileiro.

➡️ No dia em que completa cinco anos de Palmeiras, Abel tenta coroar ciclo com feito inédito na Libertadores

