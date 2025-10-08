No Palmeiras, Flaco López iguala temporada mais artilheira da carreira

Flaco López não estará em campo na partida do Palmeiras deste sábado (11), contra o Juventude, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, mas já conquistou uma marca importante nesta temporada ao anotar 22 gols, mesmo número de bolas na rede de seu ano mais artilheiroa, em 2024, e ainda a dois meses para o fim das competições.

Os 22 gols do argentino foram anotados ao longo das 51 partidas disputadas em 2025. Destes, quatro foram pelo Campeonato Paulista, um pela Copa do Brasil, nove pelo Campeonato Brasileiro, sete pela Libertadores e um pelo Mundial de Clubes.

O atacante é titular absoluto no time de Abel Ferreira, principalmente formando dupla de ataque com Vitor Roque. A dupla vem sendo peça fundamental para o momento vivido pela equipe alviverde. que está na semifinal da Libertadores e é líder do Brasileirão com dois jogos a menos.

Em razão da boa fase no Palmeiras, foi convocado pela segunda vez consecutiva pela Seleção Argentina e, justamente por esse motivo, é baixa na partida do Verdão durante a Data Fifa. Os amistosos de seu país serão contra Venezuela e Porto Rico, nos Estados Unidos.

O último gol de Flaco López foi marcado na última rodada do Brasileirão, na vitória sobre o São Paulo, de virada, por 3 a 2, no Morumbis. O argentino fez o gol de empate daquela partida, ajudando o Verdão a assumir a liderança do Nacional, com 55 pontos, mesma pontuação do Flamengo, mas à frente pelo critério de desempato. Contra o Juventude, o time terá a chance de aumentar a vantagem na ponta da tabela.

