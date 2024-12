Inteligência artificial projeta chances do Palmeiras no Mundial 2025

A Fifa irá sortear, nesta quinta-feira (5), os oito grupos do Super Mundial de Clubes de 2025, e o Palmeiras é um dos cabeças de chave do torneio. Pelas restrições da competição, no entanto, foi possível analisar os prováveis adversários do Verdão na fase de grupos. Assim, o Lance! perguntou a Meta AI, nova inteligência artificial do WhatsApp, quais as chances da equipe no torneio intercontinental.

Confira os potes do Mundial de Clubes

Pote 1: Palmeiras, Flamengo, Fluminense, River Plate, Real Madrid, Manchester City, PSG e Bayern de Munique

Pote 2: Chelsea, Porto, Benfica, Inter de Milão, Dortmund, Juventus, Atlético de Madrid e RB Salzburg

Pote 3: Botafogo, Boca Juniors, Ah-Ahly, Wydad Casablanca, Al-Hilal, Ulsan, Monterrey e León

Pote 4: Inter Miami, Seattle Souders, Urawa Red Diamonds, Al Ain, Esperance, Mamelodi Sundowns, Pachuca e Auckland City

As chances do Palmeiras para IA

"O Palmeiras é um dos principais clubes do futebol brasileiro e, historicamente, tem se destacado em competições continentais como a Copa Libertadores. No entanto, o Mundial de Clubes é uma competição que apresenta desafios distintos, pois reúne as melhores equipes de cada continente. No caso de 2025, o Palmeiras terá que enfrentar equipes de peso europeu, sul-americano, asiático e africano, além de rivais de outras partes do mundo.

O principal desafio do Palmeiras é lidar com a qualidade e a experiência de times como Real Madrid, Manchester City e Bayern de Munique, que são gigantes em suas respectivas ligas e possuem elencos recheados de estrelas. Esses clubes trazem um nível de competitividade que é difícil de igualar, exigindo que o Palmeiras jogue em alto nível em todos os aspectos: tático, técnico e físico.

Outro desafio importante é a adaptação ao formato do torneio, que pode ter jogos de eliminação direta e exigirá uma preparação especial para enfrentar times com diferentes estilos de jogo.

O "Grupo da Morte"

A possibilidade de enfrentar um "grupo da morte" é real, dado o nível de qualidade dos times nos diferentes potes. Se o Palmeiras for colocado em um grupo com equipes de alta qualidade, isso aumentaria a dificuldade da sua caminhada para avançar. Um grupo da morte possível poderia ter a seguinte composição:

Pote 1 : Palmeiras (cabeça de chave)

: (cabeça de chave) Pote 2 : Chelsea , uma equipe que tem potencial para ser competitiva, mesmo se não estiver em seu melhor momento.

: , uma equipe que tem potencial para ser competitiva, mesmo se não estiver em seu melhor momento. Pote 3 : Al-Hilal , que possui jogadores de renome mundial e vem investindo forte em seu elenco.

: , que possui jogadores de renome mundial e vem investindo forte em seu elenco. Pote 4: Inter Miami, com a presença de estrelas como Lionel Messi, que traz um atrativo extra e capacidade de decisão em grandes jogos.

Esse grupo representaria uma combinação de desafios de alta competitividade, com times europeus e asiáticos que têm um nível de jogo muito alto, além de um time como o Inter Miami, que pode surpreender com jogadores de classe mundial.

O "Sonho"

O cenário mais favorável para o Palmeiras seria cair em um grupo onde o nível dos adversários seja um pouco mais equilibrado, aumentando as chances de classificação para as fases finais. Um grupo ideal seria algo como:

Pote 1 : Palmeiras (cabeça de chave)

: (cabeça de chave) Pote 2 : Porto , que é forte, mas não tem o mesmo peso dos gigantes europeus.

: , que é forte, mas não tem o mesmo peso dos gigantes europeus. Pote 3 : Botafogo , que vem fazendo uma boa campanha no Brasil, mas ainda não tem a experiência de uma equipe de classe mundial.

: , que vem fazendo uma boa campanha no Brasil, mas ainda não tem a experiência de uma equipe de classe mundial. Pote 4: Urawa Red Diamonds, que é um time japonês que pode ser competitivo, mas não tem o mesmo nível de força de outras equipes asiáticas como Al-Hilal.

Esse cenário daria ao Palmeiras uma chance de avançar com um bom desempenho nas fases de grupos, o que abriria a possibilidade de enfrentar adversários mais "acessíveis" nas oitavas de final."

Abel Ferreira é técnico do Palmeiras

IA projeta Palmeiras no Mundial

"Com base na qualidade do elenco, a gestão do clube e os avanços técnicos e táticos de Abel Ferreira, o Palmeiras tem condições de ser competitivo e buscar uma boa campanha no Mundial de Clubes. Se o time mantiver seu nível de atuação e conseguir se adaptar rapidamente ao estilo de jogo dos principais clubes europeus e asiáticos, a equipe pode almejar pelo menos uma classificação para as semifinais.

No entanto, a questão do confronto direto com times como Real Madrid, Manchester City ou Bayern de Munique é uma incerteza, pois essas equipes trazem um nível de jogo superior em termos de investimentos e experiência em competições de alto nível. Nesse sentido, o sonho de um título dependeria de uma performance impecável, algum fator surpresa, e de aproveitar as oportunidades quando se deparar com times do seu nível ou abaixo.

Conclusão: O Palmeiras, por ser uma equipe de alta qualidade e com um técnico experiente, é um dos favoritos a chegar longe no Mundial de Clubes 2025, mas enfrentará desafios significativos, especialmente contra clubes europeus de ponta. O cenário mais difícil seria enfrentar um "grupo da morte", enquanto o mais favorável seria um grupo com adversários mais acessíveis, aumentando as chances de uma boa campanha. Para chegar à final e brigar pelo título, será necessário um desempenho excepcional e um pouco de sorte nos sorteios e nas partidas."

Qual formato do Mundial de Clubes?

As 32 equipes serão divididas em oito grupos com quatro clubes em cada chave, como era o formato da Copa do Mundo até 2022. Os dois melhores times de cada chave avançam para as oitavas de final após os três jogos da fase de grupos.

A fase de mata-mata será disputada em confrontos únicos até que os dois finalistas se encontrem na decisão em busca do troféu. Não haverá disputa de 3º lugar no torneio, como havia no antigo formato do Mundial de Clubes.

