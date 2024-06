Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 19/06/2024 - 12:35 • São Paulo (SP)

O meia Mauricio tem negociações encaminhadas para se tornar reforço do Palmeiras e está fora do jogo do Internacional diante do Corinthians, nesta quarta-feira (19). A partida acontece a partir das 21h30, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).

A última vez que Mauricio entrou em campo pelo Inter foi contra o Real Tomayapo, da Bolívia, no dia 4 de junho, pela Sul-Americana. Depois disso, o atleta sofreu com trauma no joelho direito e, na sequência, desfalcou o time diante do Delfín, também pelo torneio continental.

Em negociações com o Palmeiras, Mauricio não joga em Internacional x Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Nos dias seguintes, o Colorado teve São Paulo e Vitória como adversários. O meia de 22 anos permaneceu afastado, também pelo processo de recuperação da contusão.

Neste período, o Palmeiras reacendeu o interesse em contratar Mauricio e retomou conversas com o Internacional. O clube paulista deseja contar com o atleta desde o início do ano, mas as negociações com o Colorado até então não tinham avançado.

Mauricio ainda se recupera do trauma no joelho, mas está fora de Internacional x Corinthians também pela negociação com o Palmeiras, segundo apurou o Lance!.

Quanto o Palmeiras deve pagar por Mauricio?

Os valores da contratação são complexos, mas estima-se que o Verdão pague cerca de 10,5 milhões de euros por toda operação (R$ 61,6 milhões, de acordo com a cotação atual). Os direitos econômicos do jogador são divididos entre Internacional (50%), Desportivo Brasil, Cruzeiro e o próprio atleta. A informação do total da negociação foi publicada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.

Sobre a porcentagem referente ao Cruzeiro, tudo indica que as tratativas do Palmeiras não sofram interferência da "novela Dudu". Isso porque as diretorias mantêm boa relação e não se desgastaram durante o caso do camisa 7, que chegou a ser anunciado pelos mineiros e desistiu da mudança de clube.