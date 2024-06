Cesar Greco/Palmeiras







Escrito por Lance! • Publicada em 18/06/2024 - 14:20 • São Paulo (SP)

Após o fim da novela envolvendo Dudu e Cruzeiro, o atacante retornou aos treinamentos do Palmeiras na manhã desta terça-feira (18), na Academia de Futebol, e já fica à disposição da comissão técnica liderada pelo técnico Abel Ferreira. O camisa 7 não viajou para Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG na última rodada do Brasileirão.

Dudu está recuperado de uma cirurgia no joelho que o deixou fora dos gramados por quase 10 meses, mas está pronto para reforçar a equipe alviverde nesta quinta-feira (20), às 21h30, diante do RB Bragantino, no Allianz Parque.

A tendência é que Dudu esteja entre os relacionados ao menos para iniciar o duelo no banco de reservas, principalmente agora, que foi constatada uma lesão na coxa do atacante Lázaro.

O Palmeiras é o quinto colocado na tabela do Brasileirão, com 17 pontos, e vem de uma sequência de três vitórias seguidas no torneio nacional.