Veja a lista com as maiores vendas do Palmeiras

Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 16:26 • Rio de Janeiro

O Palmeiras atingiu grande sucesso com vendas de jogadores, principalmente da base do clube, que correspondem a oito dos 10 jogadores da lista e oito das 10 maiores transferências do time neste quesito aconteceram apenas nesta década. O Lance! te mostra as maiores vendas da história do Palmeiras.

Endrick estreou com gol na Champions pelo Real Madrid e é a maior venda do Palmeiras (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

As 10 maiores vendas do Palmeiras:

10º lugar: Gabriel Veron - O décimo colocado na lista de maiores vendas do Palmeiras é criado nas categorias de base do Verdão. Vendido ao Porto por 10,3 milhões de euros, na temporada 2022/23, o ponta ainda não se firmou no mercado europeu e retornou ao Brasil durante o ano de 2024 para uma passagem por empréstimo pelo Cruzeiro.

9º lugar: Kevin - Talvez o nome menos badalado desta lista seja o de Kevin. O ponta-esquerda de 21 anos, que teve passagem pela base do Desportivo Brasil, antes de chegar ainda para o time Sub-20 do Verdão é o nono colocado da lista. Ele foi vendido ao Shakhtar Donetsk na temporada 2023/24, pelo valor de 12 milhões de euros.

8º lugar: Yerry Mina - O zagueiro colombiano, Yerry Mina, é a oitava maior venda da história do Palmeiras. O jogador teve boa passagem pelo clube paulista entre 2016 até 2018, quando foi vendido ao Barcelona pelo valor de 12,4 milhões de euros. Depois de jogar pelo clube catalão, ele rodou por Everton, Fiorentina e Cagliari, clube que defende atualmente.

7º lugar: Matías Viña - Mais um jogador que o Palmeiras comprou do mercado Sul-Americano e lucrou com a sua venda foi o lateral-esquerdo uruguaio, Matías Viña. O atleta, revelado pelo Nacional-URU, foi vendido à Roma, da Itália, por 13 milhões de euros. O atleta agora veste a camisa do Flamengo.

6º lugar: Artur - Jogador que também foi revelado pelo clube, Artur é a sexta maior venda do Palmeiras, quando foi vendido para o Zenit, da Rússia, por 15 milhões de euros, na temporada 2023/24.

5º lugar: Danilo - A quinta maior venda do Palmeiras é Danilo, volante que se destacou pelo Verdão ao ganhar duas Libertadores, e foi vendido para o Nottingham Forest, da Inglaterra, por 20 milhões de euros. O atleta ganhou minutagem e é parte recorrente dos jogos do clube na Premier League.

4º lugar: Luís Guilherme - O quarto colocado da lista é Luís Guilherme, que foi vendido na temporada 24/25 para o West Ham, por 23 milhões de euros. Pelo clube inglês, o atleta ainda não foi utilizado no momento em que esta matéria foi ao ar, mas ele esteve presente em alguns jogos do clube londrino, no banco de reservas.

Luís Guilherme é a quarta maior venda da história do Verdão (Foto: Divulgação / West Ham)

3º lugar: Gabriel Jesus - A terceira maior venda do Palmeiras é Gabriel Jesus. O atacante revelado pelo clube foi vendido para o Manchester City na temporada 2016/17 pelo valor total de 32 milhões de euros. Atualmente, ele joga pelo Arsenal e fez uma carreira consistente na Inglaterra, sendo jogador importante do time do City durante sua passagem por Manchester.

2º lugar: Estêvão - A segunda maior venda palmeirense ainda não foi de fato concretizada, mas já foi acordada entre o Verdão e o clube inglês, Chelsea. Por 34 milhões de euros, os Blues irão receber Estêvão, mais uma grande revelação do Palmeiras no século na próxima temporada.

1º lugar: Endrick - A venda mais cara da história do Palmeiras é a de Endrick, que rumou para o Real Madrid na temporada 2024/25, custando ao bolso do clube merengue um total de 47,5 milhões de euros. O atacante faz um bom início de temporada pelo clube e aos poucos deve ganhar mais espaço no estrelado time da capital espanhola.