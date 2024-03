Luan Garcia renova com o Palmeiras até o final de 2025

Luan Garcia acertou renovação com o Palmeiras nesta segunda-feira (4) (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 05/03/2024 - 05:02 • São Paulo

O zagueiro Luan Garcia acertou a sua renovação de contrato com o Palmeiras nesta última segunda-feira (4) e estendeu o seu vínculo com o Maior Campeão do Brasil até o final de 2025.

Luan e Palmeiras possuiam o direito de exercer a renovação automática em contrato e a diretoria do Verdão decidiu exercer o seu direito para segurar o camisa 13 por mais uma temporada no elenco de Abel Ferreira.

Luan chegou ao Palmeiras em 2017 e desse atual elenco é o segundo jogador com mais tempo de clube, perdendo apenas para Dudu, que chegou ao Verdão em 2015.

Com 253 jogos, oito gols e onze títulos com a camisa do Palmeiras, Luan já está na história do Verdão por ter feito parte dos dois últimos títulos de Libertadores como titular da zaga alviverde, e agora o carioca de 30 anos estende o seu contrato podendo chegar em 2025, na sua décima temporada defendendo o atual bicampeão brasileiro.

Com a lesão de Gustavo Gómez, Luan hoje é titular do Palmeiras e já fez nove jogos em 2024, e já deu uma assistência, para o primeiro gol de Aníbal Moreno com a camisa alviverde.