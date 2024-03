Abel não teve sala do estádio tricolor para conceder coletiva (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/03/2024 - 20:17 • São Paulo (SP)

O São Paulo foi multado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) por barrar a sala de coletiva de imprensa do MorumBis para o Palmeiras, onde o técnico Abel Ferreira falaria após o clássico.

O valor da punição administrativa aplicada nesta segunda-feira (4) é de R$ 5 mil, e o jogo aconteceu no domingo (3). De acordo com o regulamento da FPF, que organiza o Paulistão, os times mandantes precisam disponibilizar espaço adequado para realização das entrevistas do visitante.

A informação sobre a multa foi publicada inicialmente pelo "Ge".

De acordo com nota oficial publicada pelo São Paulo, o ato teria sido uma "reciprocidade" ao tratamento recebido no Allianz Parque, casa do Palmeiras.

O Verdão rebateu o comunicado e, inclusive, afirmou que a estrutura para realização da entrevista de Abel Ferreira já estava montada na sala inicialmente indicada. O clube teria sido informado da "proibição" do uso do espaço somente após o empate em 1 a 1.

São Paulo e Palmeiras empataram em 1 a 1 no MorumBis, e houve polêmica com Abel Ferreira após o jogo (Foto: Divulgação/Saopaulofc.net)

