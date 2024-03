São Paulo x Palmeiras: VAR cita soco de Rafael em Murilo e recomenda pênalti

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/03/2024 - 23:08 • São Paulo (SP)

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou o aúdio da análise do VAR no lance que culminou no pênalti para o Palmeiras. O São Paulo empatou com o Alviverde em 1 a 1, neste domingo (3), no Morumbis, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Veja no player acima.

- Eu vejo o atacante jogando a bola. É falta. É falta. O atacante joga a bola e depois o goleiro chega atrasado de maneira imprudente e toca o atacante. Recomendo revisão e possível penal. Quem joga a bola é o atacante. O goleiro dá um soco na cabeça dele. Vou te mostrar pela superslow – afirmou Daiane, responsável pelo VAR no clássico, ao rever o lance.

- Trava a bola na cabeça do Murilo. Essa câmera me mostra claramente que o Murilo tem a posse da bola e o Rafael acerta ele com o braço, numa ação temerária. Vou mudar para penal e amarelo para o goleiro – disse o árbitro Matheus Delgado Candançan.

FPF divulga áudio do VAR do clássico entre São Paulo e Palmeiras (Foto: Reprodução)