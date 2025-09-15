Palmeiras altera lista e inclui três contratações na Libertadores; veja

O Palmeiras aproveitou o período de inscrições para fazer alterações na lista de jogadores para a disputa da Copa Libertadores. Classificado com a melhor campanha geral da fase de grupos, o Verdão enfrenta o River Plate nas quartas de final, após eliminar o Universitario nas oitavas.

+ Palmeiras terá ‘maratona’ intensa e decisiva para definir restante da temporada

O goleiro Carlos Miguel, o lateral-esquerdo Jefté e o meio-campista Andreas Pereira estarão à disposição da comissão técnica liderada por Abel Ferreira. Por outro lado, Richard Ríos, Vanderlan e Mateus, que foram transferidos na última janela, deixam a lista.

Entre as novidades, Andreas Pereira aparece como o principal candidato a assumir uma vaga entre os titulares nesta eliminatória. Última das 12 contratações feitas pelo clube na janela, o meia chega para suprir a lacuna deixada por Ríos e não precisará passar por um período de adaptação física, já que fez a pré-temporada com o Fulham antes de se transferir para o futebol brasileiro.

Outras duas contratações do Palmeiras no meio do ano, o atacante Ramón Sosa e o lateral-direito Khellven, já haviam sido inscritos anteriormente pela diretoria.

Caso seja necessário, o Palmeiras terá uma nova oportunidade para alterar a lista de jogadores inscritos na atual edição da Libertadores antes das semifinais. O prazo para novas mudanças vai até o dia 17 de outubro.

Carlos Miguel foi um dos três nomes incluídos pelo Palmeiras na lista da Libertadores (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras x River Plate pela Libertadores

Dono da melhor campanha geral, o Palmeiras terá a vantagem de decidir o confronto contra o River Plate no Allianz Parque. A partida de ida será disputada nesta quarta-feira (17), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

O duelo de volta, por sua vez, está marcado para o dia 24 de setembro, no Allianz Parque. Em caso de empate no placar agregado, a vaga para as semifinais será decidida nos pênaltis.