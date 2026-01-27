Veiga mantém conversas com o América; Palmeiras aguarda proposta oficial

Raphael Veiga segue com futuro indefinido no Palmeiras após interesse do América. Os mexicanos, no entanto, não formalizaram proposta oficial até o momento, e o clube paulista aguarda uma sinalização para definir os próximos passos.

continua após a publicidade

De acordo como adiantado pela reportagem do Lance!, Veiga não se opõe a uma saída ainda nesta janela de transferências e vê "com bons olhos" uma eventual mudança para o México. Na última quinta-feira, representantes do jogador entraram em contato com o Palmeiras para manifestar o interesse do América, mas sem o envio de documentação oficial.

O jogador e seu estafe mantêm conversas com o clube mexicano a respeito dos moldes da negociação, incluindo salário e duração do contrato. No momento, a proposta discutida é de empréstimo com opção de compra.

continua após a publicidade

Uma das principais referências técnicas do Palmeiras, Raphael Veiga perdeu espaço sob o comando de Abel Ferreira e encerrou a última temporada entre o time titular e o banco de reservas. Aos 30 anos, o meia avalia positivamente uma mudança de ares e vê no calendário mexicano, mais enxuto que o brasileiro, um atrativo. A eventual transferência também abriria margem no elenco e aliviaria a folha salarial do clube.

Nos últimos dias, o Grêmio, que já havia sinalizado interesse no jogador, voltou a buscar informações sobre Raphael Veiga. O meia, por sua vez, mantém o desejo de, em caso de transferência, atuar no exterior.

continua após a publicidade

- É difícil eu falar dele (Raphael Veiga) agora, é nosso jogador. Durante três, quatro anos, foi um dos maiores artilheiros. Inclusive, chegou a ser chamado à Seleção. Todos nós sabemos o amor e o carinho que ele tem pelo clube, mas não posso te adiantar mais nada. Nós também contávamos com Weverton, mas ele tomou outra decisão. Está sob a alçada da presidente, Barros e do Veiga - disse Abel Ferreira, após vitória do Palmeiras por 3 a 1 sobre o São Paulo.

- Eu conto com o Veiga, é um ídolo do clube. Tenho uma admiração, carinho e gratidão por ele. Juntos, já passamos momentos difíceis, mas também grandes glórias, grandes conquistas, momentos, títulos… Agora são questões muito pessoais, não sei o que vai acontecer - completou.

Raphael Veiga em Palmeiras x Vitória (Foto: Vinicius Nunes/Agência F8/Gazeta Press)

Raphael Veiga é o maior artilheiro do Palmeiras neste século, com 109 gols, e também lidera o ranking de gols no Allianz Parque, com 57. O meia integra ainda o grupo dos 10 maiores campeões do clube, com dez títulos, incluindo duas taças da Libertadores.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

+ Aposte na vitória do Palmeiras na estreia do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.