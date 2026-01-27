O Palmeiras anunciou uma parceria com a healthtech britânica Manual para a temporada 2026, marcando a estreia da empresa no marketing esportivo brasileiro. O acordo entrou em vigor este mês e contará com ações voltadas para a assistência ao torcedor e para a conscientização a sobre saúde masculina.

A colaboração prevê iniciativas integradas com a 'Palmeiras Pay' (conta digital do clube), oferecendo condições especiais na contratação de planos; benefícios exclusivos para sócios-torcedores Avanti, experiências como sorteio de camisas autografadas pelo elenco; e acesso a conteúdos exclusivos sobre saúde e autocuidado masculino.

- É uma satisfação receber a Manual na Família Palmeiras. Buscamos parceiros que tragam soluções relevantes e benefícios reais para o nosso torcedor - destacou Everaldo Coelho, vice-presidente de marketing do clube, que completou:

- Essa união com uma empresa de tecnologia e saúde mostra que estamos atentos às necessidades do nosso público, oferecendo vantagens que vão além das quatro linhas.

Por sua vez, Bruna Camanzano, head de marketing da empresa, reforçou a estratégia de uso da plataforma do clube para ampliar a mensagem da empresa.

- O Palmeiras é um clube com grande alcance, credibilidade e, principalmente, conexão emocional com sua torcida. Queremos usar a força deste gigante do futebol para quebrar tabus sobre a saúde do homem, mostrando que o autocuidado também joga no time vencedor - pregou.

Estreia no Brasileirão

O Palmeiras finalizou nesta terça-feira (27), na Academia de Futebol, a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético-MG, na Arena MRV, nesta quarta. Após a ativação física, os jogadores foram ao gramado para aprimorar movimentações específicas e situações de jogo e marcação.

Em seguida, a comissão técnica, liderada por Abel Ferreira, comandou uma atividade técnica em campo reduzido. O elenco alviverde embarca ainda nesta terça-feira rumo a Belo Horizonte, onde enfrentará o Galo. Veja aqui a provável escalação da equipe.