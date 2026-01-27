Escalação: Palmeiras terá Vitor Roque e 'time ideal' para estreia no Brasileirão

O Palmeiras finalizou nesta terça-feira (27), na Academia de Futebol, a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético-MG, na Arena MRV. Após a ativação física, os jogadores foram ao gramado para aprimorar movimentações específicas e situações de jogo e marcação.

Em seguida, a comissão técnica, liderada por Abel Ferreira, comandou uma atividade técnica em campo reduzido. O elenco alviverde embarca ainda nesta terça-feira rumo a Belo Horizonte, onde enfrentará o Galo.

Recuperado de um incômodo na coxa, Vitor Roque participou integralmente das atividades e deve retornar à escalação titular do Palmeiras. Lucas Evangelista e Figueiredo, por sua vez, seguem em processo de transição física, enquanto Paulinho permanece sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.

Felipe Anderson, em processo de recondicionamento físico, sentiu incomodo no joelho e naõ viajará com o restante do grupo. O meio-campista foi submetido a exames de imagem, que descartaram lesão no local.

Dos 27 jogadores do atual elenco, sete já foram campeões brasileiros. Entre eles, Gustavo Gómez é tricampeão pelo Palmeiras (2018, 2022 e 2023) e cinco são bicampeões (Marcelo Lomba, Murilo, Piquerez, Raphael Veiga e Flaco López em 2022 e 2023). Lomba, ainda, havia conquistado o título em 2009 com o Flamengo.

O único estreante pelo Verdão na competição é Marlon Freitas, campeão em 2024 com o Botafogo.

Elenco do Palmeiras em treino na Academia de Futebol (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (28), a partir das 19h (de Brasília), na Arena MRV, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

