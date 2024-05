Foto: Cesar Greco/Palmeiras







Escrito por Lance! • Publicada em 20/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O mês de maio ainda não terminou, mas o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, já precisa pensar nos desfalques que terá no início de junho, já que a convocação para a Seleção Brasileira Sub-20 intensificou o problema em relação ao elenco que terá disponível.

No próximo dia 3, o trio formado pelo zagueiro Vitor Reis, o meio-campista Luis Guilherme e o atacante Estêvão se apresentará na Granja Comary, em Teresópolis. Desses, apenas o beque ainda não foi utilizado na equipe principal, apesar de treinar com frequência com o elenco.

Além dos jovens, o treinador já tinha outras quatro baixas, ou seja, jogadores que vão disputar a Copa Amperica, que acontece nos Estados Unidos entre os dias 20 de junho e 14 de julho: o zagueiro Gustavo Gómez (Paraguai), o lateral-esquerdo Piquerez (Uruguai), o meio-campista Richard Ríos (Colômbia) e o atacante Endrick (Brasil).

Da turma que ficará ausente em razão das seleções, Endrick é quem será baixa após servir o Brasil, já que completará 18 anos em julho e, portanto, se apresentará ao Real Madrid, clube que defenderá a partir dai.

Com o Campeonato Brasileiro paralisado em razão das enchentes no Rio Grande do Sul, o Palmeiras só volta a campo na quinta-feira (23), quando enfrentará o Botafogo-SP, em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil, em Ribeirão Preto.