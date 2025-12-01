Palmeiras encerra Brasileirão de forma protocolar e longe do torcedor

LIMA (PER) - O Palmeiras terá mais dois compromissos fora do Allianz Parque antes do fim da temporada. A equipe comandada por Abel Ferreira enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira (3), em Belo Horizonte. No fim de semana, viaja a Fortaleza para encarar o Ceará.

Com 70 pontos, o Palmeiras está cinco atrás do líder Flamengo, restando apenas duas rodadas. Para seguir vivo na disputa pelo título brasileiro, precisa vencer o Galo e torcer por uma derrota dos cariocas no Maracanã

Segundo o departamento de matemática da UFMG, o clube tem 2,8% de chance de conquistar seu 13º título nacional, enquanto o Flamengo aparece com 97,2%. Nenhuma outra equipe possui possibilidade de terminar na liderança, de acordo com o estudo.

Com a derrota na decisão da Copa Libertadores no último sábado (29), por 1 a 0, em Lima, e sem depender apenas das próprias forças para conquistar o Brasileirão, Abel Ferreira encerrará sua primeira temporada sem títulos desde que assumiu o comando do Palmeiras, no fim de 2020.

A tendência é que a comissão técnica utilize mais o elenco nessas duas últimas partidas e ofereça oportunidades a alguns jogadores formados nas categorias de base que já fazem parte do grupo profissional. O trio de lesionados composto por Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho permanece sob os cuidados do departamento médico.

Os jogadores de linha só voltarão aos gramados no próximo ano. Já o goleiro, em etapa final de recuperação de uma lesão na mão, terá pouco menos de uma semana para tentar retornar ao campo ainda em 2025.

Palmeiras terá duas rodadas de Brasileirão após perder o título da Libertadores para o Flamengo (Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Último jogos de Palmeiras e Flamengo no Brasileirão

Palmeiras

03/12 - Atlético-MG x Palmeiras - Arena MRV

07/12 - Ceará x Palmeiras - Arena Castelão

