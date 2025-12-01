Palmeiras encerra Brasileirão de forma protocolar e longe do torcedor
Clubes terá mais dois compromissos fora de casa antes do término da temporada
- Matéria
- Mais Notícias
LIMA (PER) - O Palmeiras terá mais dois compromissos fora do Allianz Parque antes do fim da temporada. A equipe comandada por Abel Ferreira enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira (3), em Belo Horizonte. No fim de semana, viaja a Fortaleza para encarar o Ceará.
➡️Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba
Com 70 pontos, o Palmeiras está cinco atrás do líder Flamengo, restando apenas duas rodadas. Para seguir vivo na disputa pelo título brasileiro, precisa vencer o Galo e torcer por uma derrota dos cariocas no Maracanã
Segundo o departamento de matemática da UFMG, o clube tem 2,8% de chance de conquistar seu 13º título nacional, enquanto o Flamengo aparece com 97,2%. Nenhuma outra equipe possui possibilidade de terminar na liderança, de acordo com o estudo.
Com a derrota na decisão da Copa Libertadores no último sábado (29), por 1 a 0, em Lima, e sem depender apenas das próprias forças para conquistar o Brasileirão, Abel Ferreira encerrará sua primeira temporada sem títulos desde que assumiu o comando do Palmeiras, no fim de 2020.
A tendência é que a comissão técnica utilize mais o elenco nessas duas últimas partidas e ofereça oportunidades a alguns jogadores formados nas categorias de base que já fazem parte do grupo profissional. O trio de lesionados composto por Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho permanece sob os cuidados do departamento médico.
Os jogadores de linha só voltarão aos gramados no próximo ano. Já o goleiro, em etapa final de recuperação de uma lesão na mão, terá pouco menos de uma semana para tentar retornar ao campo ainda em 2025.
+ Falta de coragem e arbitragem frustram sonho do Palmeiras de tetra na Libertadores
Último jogos de Palmeiras e Flamengo no Brasileirão
Palmeiras
- 03/12 - Atlético-MG x Palmeiras - Arena MRV
- 07/12 - Ceará x Palmeiras - Arena Castelão
Flamengo
- 03/12 - Flamengo x Ceará - Maracanã
- 07/12 - Mirassol x Flamengo - Maião
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias