Leila Pereira, presidente do Palmeiras, fala sobre pré-contrato com Gabigol

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 08/08/2024 - 00:40 • São Paulo (SP)

O jogo decisivo entre Palmeiras e Flamengo pela Copa do Brasil também teve uma outra pauta: o atacante Gabigol. Isso porque o jogador chegou a ser procurado pelo clube paulista para um possível negócio que, até o momento, não teve nenhuma assinatura, segundo a presidente do Verdão, Leila Pereira.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

+ Leila Pereira comenta expulsão de Abel Ferreira em Palmeiras x Flamengo

- Ele é um rapaz muito educado, ele sepre me comprimenta, e não só a mim como a todos nós do Palmeiras. Isso não tem absolutamente nada a ver, não tem nada assinado com Gabigol. O Palmeiras sempre tem interesse em bons jogadores, mas não tem ninguém em vista, o nosso elenco é esse - disse a presidente do Verdão.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

O Palmeiras enviou um pré-contrato para o jogador do Flamengo, e tem o desejo de poder contar com o atacante em seu elenco para 2025.

Após a partida no Allianz Parque, Gabigol deixou do gramado conversando com o goleiro Weverton em direção aos vestiários, e com uma camisa do Palmeiras, que ele trocou com Rômulo.

.