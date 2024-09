A presidente do Palmeiras, Leila Pereira. (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 23/09/2024 - 20:23 • São Paulo (SP)

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, comentou o caso do lateral-esquerdo Caio Paulista, acusado pela ex-mulher Clara Monteiro de agressão doméstica. A jovem afirma que o jogador a agrediu psicológica, física e verbalmente. No entanto, a mandatária conversou com o atleta e disse ter visto "provas robustas" que atestam a inocência do atleta.

- O Palmeiras já divulgou a posição, que é a minha posição. Eu, por enquanto, como presidente do Palmeiras, preciso aguardar o depoimento do atleta. Foi marcado para semana que vem. Não posso deixar que o "Tribunal Virtual" já condene o atleta. Não passa pela cabeça das pessoas que ele possa ser inocente? Eu não vou me precipitar, eu vou esperar as investigações. Eu vou esperar a decisão, se houver um processo. E aí, sim, o Palmeiras tomará uma decisão - iniciou Leila Pereira, durante evento de lançamento da candidatura à reeleição.

Segundo Leila, Caio segue trabalhando no Palmeiras normalmente, pelo menos, até que todos os fatos sejam esclarecidos.

- Por enquanto, o Caio é atleta do Palmeiras. Ele continua trabalhando normalmente. Eu conversei com ele e com a advogada dele. Não quero adiantar as provas que eles vão apresentar, mas eu vi. São provas muito robustas, que afirmam que não houve o que a menina alega ter havido. Isso com as provas que foram apresentadas a mim. Eu não sou delegada de polícia, nem juíza, mas as provas são robustas. Acho que é prudente nós aguardarmos, deixarmos o atleta se defender e, depois da decisão das autoridades, tomamos alguma providência - completou a presidente do Palmeiras.

Nas fotos publicadas, é possível ver hematomas no rosto e no corpo de Clara. Logo que o caso se tornou público, o jogador negou as acusações. O Palmeiras também se pronunciou. O clube informou, ainda durante o final de semana passado, que se reuniu com Caio Paulista, após a publicação da carta aberta, e que o atleta negou ter cometido as agressões.