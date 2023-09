Autor do gol salvador que garantiu a vitória do Palmeiras sobre o Goiás pelo Campeonato Brasileiro, Breno Lopes provocou mais uma vez a torcida do Verdão. Após comemorar seu feito insultando o setor do estádio destinado à torcida organizada, o atacante repostou um vídeo publicado pelo pai em suas redes sociais no qual aparece proferindo gestos ofensivos aos torcedores.