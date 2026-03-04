Palmeiras confirma escalação sem Vitor Roque para final do Paulistão

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Novorizontino na noite desta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), na Arena Barueri, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista. Vitor Roque, em razão de traumas sofridos no clássico com o São Paulo, inicia como reserva.

Abel Ferreira optou por manter a mesma formação utilizada nas duas partidas eliminatórias do torneio estadual. A exceção é a presença do paraguaio Ramón Sosa no lugar do camisa 9.

Carlos Miguel segue como goleiro titular, com o capitão Gustavo Gómez e Murilo formando a dupla de zaga. Khellven será o lateral-direito, enquanto Piquerez atua pela esquerda, completando a linha defensiva. Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio compõem o meio-campo.

No ataque, o trio é formado por Flaco López, artilheiro da equipe na temporada com seis gols, Ramón Sosa e Allan.

O atacante Paulinho, em recuperação de cirurgia na perna direita realizada após o Mundial de Clubes, e o volante Emiliano Martínez, em processo de transição física, são os desfalques para o jogo de ida.

Confira nota do Palmeiras sobre Vitor Roque

Em razão dos traumas sofridos contra o São Paulo, o atacante Vitor Roque passou por tratamento intensivo nos últimos dias. Pela importância do jogo, o atacante fica à disposição no banco de reservas.

Vitor Roque será ausência na escalação titular do Palmeiras para o primeiro jogo da final do Paulistão devido a traumas sofridos na classificação contra o São Paulo (Foto: Vinicius Nunes/Agência F8/Gazeta Press)

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Ramón Sosa e Flaco López.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Giay, Jefté, Felipe Anderson, Vitor Roque, Jhon Arias, Lucas Evangelista, Luighi, Larson, Luis Pacheco e Arthur.

