Leila invade coletiva de Abel após classificação do Palmeiras e diz: 'Maior da história'

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira invadiu a coletiva do técnico Abel Ferreira após a classificação do clube à decisão da Copa Libertadores. Emocionada, assim como o treinador português, a mandatária agradeceu pelo trabalho na reversão da desvantagem da partida de ida e aproveitou para afirmar que ele é o maior treinador da história alviverde.

continua após a publicidade

+ Palmeiras tem noite mágica, Veiga decisivo e avança à final da Libertadores

- Parabéns, Abel. Esse homem sabe o que faz, ela sabe o que fala. Ele disse: "Leila, hoje será uma noita histórica, mágica. Abel, obrigado. É o maior técnico da história do Palmeiras - afirmou a presidente, de forma efusiva.

Com amplo domínio durante os 90 minutos, o Palmeiras encurralou a LDU, que encontrou grande dificuldade para manter a posse de bola. No primeiro tempo, o Alviverde marcou dois gols, com Ramón Sosa e Bruno Fuchs.

continua após a publicidade

Raphael Veiga saiu do banco de reservas e transformou o resultado em goleada. Em poucos minutos, recebeu belo lançamento, avançou em direção à área e empurrou a bola para o fundo das redes.

Na sequência, Allan, um dos principais destaques da classificação, fez ótima jogada individual e foi derrubado por um defensor rival dentro da área. O camisa 23 cobrou forte no meio do gol e garantiu a virada, para delírio da torcida no Allianz Parque.

continua após a publicidade

Ainda durante a coletiva, Abel Ferreira revelou bastidores de sua preparação para a semifinal da Libertadores, incluindo uma conversa com Deus.

- Quando o jogo contra o Cruzeiro acabou, fui para casa e rezei. Só que Deus me disse: "vai fazer a sua parte porque não adianta rezar. Os do outro lado também rezam - disse.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O Palmeiras agora enfrenta o Flamengo, que eliminou o Racing na Argentina, na final da Libertadores. A decisão está marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.