Autor do gol da vitória do Palmeiras, Allan fala sobre início de 2026 e possibilidade de saída
Cria da Academia garantiu os três pontos do Palmeiras sobre o Santos, na Arena Barueri
O meio-campista Allan vem mostrando, aos poucos, que é peça essencial na equipe titular de Abel Ferreira. Autor do gol da vitória do Palmeiras sobre o Santos, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (14), na Arena Barueri, o jovem comentou a importância das categorias de base para o clube, além da possibilidade de rodar o elenco principalmente no Campeonato Paulista.
- Assim que é o Palmeiras. A gente na base está disposto a dar o melhor para chegar nos profissionais e dar conta do recado. O Palmeiras é isso, vai rodar, continuar rodando e sempre lutando por títulos. O Abel conversou bastante com a gente, pois o Paulista é tiro curto, agora, tem que treinar e recuperar bem para fazer todos os jogos em alto nível - disse Allan, após a partida.
Sobre a possibilidade de deixar o clube ainda nesta temporada, a Cria da Academia preferiu desconversar e garantiu que está completamente focado no Palmeiras.
- Fico muito feliz (sobre despertar o interesse de clubes do exterior), é fruto do meu trabalho, mas sobre negociações eu deixo para meus empresários resolverem. Estou focado no Palmeiras, em estar em campo e ajudar a equipe - afirmou o jogador.
Sobre 2026 ser um novo recomeço, após o Verdão bater na trave três vezes na temporada passada, Allan revelou que o treinador conversa bastante com o time.
Com a vitória, a segunda neste Estadual, o time comandado por Abel Ferreira assumiu a liderança da tabela, com seis pontos, com vitórias sobre a Portuguesa, na estreia, e agora, contra o Santos.
