Leila despista sobre chegada de Andreas Pereira ao Palmeiras e manda recado: ‘Elenco em reformulação’
Presidente concedeu breve pronunciamento durante apresentação do lateral Jefté
Presidente do Palmeiras, Leila Pereira concedeu breve pronunciamento no início da tarde desta sexta-feira (29) e despistou sobre a iminente chegada de Andreas Pereira, atualmente no Fulham, da Inglaterra, ao clube.
Presente na apresentação de Jefté, realizada na Academia de Futebol, a mandatária afirmou ser momento de prestigiar o novo reforço alviverde, que chega para disputar posição com Piquerez. Ao mesmo tempo, deixou nas entrelinhas que o Palmeiras segue reformulando o elenco após desempenho aquém do esperado na última temporada.
- Hoje é a apresentação do nosso grande jogador, o querido Jefté. É isso que importa - afirmou a presidente em tom descontraído.
Com o lateral-esquerdo, o Palmeiras atingiu a marca de 11 contratações na temporada, quatro delas na atual janela de transferências: Jefté, Ramón Sosa, Khellven e Carlos Miguel. Agora, aguarda a chegada de Andreas ao Brasil para oficializar o novo meio-campista e finalizar as movimentações na janela.
Ao todo, o clube investiu cerca de R$ 700 milhões em reforços. Além do desempenho esportivo positivo nas últimas temporadas sob o comando de Abel Ferreira e da ausência de problemas no fluxo de caixa, o Palmeiras ganhou força no mercado com a venda de ativos, como o jovem Estêvão e o colombiano Richard Ríos para o futebol europeu.
- Como vocês sabem, estamos (diretoria do Palmeiras) fazendo uma reformulação (no elenco). Uns saíram, outros chegaram e outros chegarão - completou.
Contratações do Palmeiras em 2025
- Carlos Miguel (goleiro)
- Bruno Fuchs (zagueiro/empréstimo)
- Micael (zagueiro)
- Khellven (lateral)
- Jefté (lateral)
- Emiliano Martínez (volante)
- Lucas Evangelista (volante)
- Andreas Pereira (meia)*
- Facundo Torres (atacante)
- Ramón Sosa (atacante)
- Paulinho (atacante)
- Vitor Roque (atacante)
*O Palmeiras acertou a contratação de Andreas Pereira e aguarda o jogador no Brasil para anúncio oficial.
