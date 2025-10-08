Khellven avança em recuperação, e Palmeiras segue cronograma de treinos na Data Fifa

Após um dia de folga, o elenco do Palmeiras retornou à Academia de Futebol na tarde desta quarta-feira (8) para dar sequência à preparação para enfrentar o Juventude, no sábado (11), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em partida atrasada da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Khellven trabalhou na parte interna e também no gramado e pode ser a novidade na partida.

continua após a publicidade

➡️ No Palmeiras, Flaco López iguala temporada mais artilheira da carreira

Sem os convocados nesta Data Fifa Gustavo Gómez (Paraguai), Emi Martínez e Facundo Torres (Uruguai) e Aníbal Moreno e Flaco López (Argentina), o elenco alviverde contou com o retorno dos atletas que estavam na Seleção Brasileira Sub-20: Luighi, Coutinho, Erick Belé e Gilberto e realizou atividades técnicas em dimensões reduzidas com dinâmicas específicas.

Na parte final, houve um aprimoramento de bolas paradas e pênaltis. Os lesionados Lucas Evangelista, Paulinho e Ramón Sosa fizeram tratamento no centro de excelência com o Núcleo de Saúde e Performance.

continua após a publicidade

Depois do trabalho, o meio-campista Allan, um dos destaques da reação alviverde que culminou na virada por 3 a 2 sobre o São Paulo no último final de semana, falou da importância de estar sempre preparado para desempenhar um bom papel na equipe de Abel Ferreira.

- O Abel conversa bastante com a gente, que começa como suplente, durante a semana. Além disso, alguns minutos antes do jogo, ele fala também o quão importante é aquecer bem, se preparar bem porque na maioria das vezes quem está no banco entra no jogo para resolver, para virar uma partida, como foi contra o São Paulo, ou às vezes para segurar uma vitória também - analisou a Cria da Academia, que soma 40 embates e dois gols pelo clube.

continua após a publicidade

➡️ Com alto número de desfalques, Bruno Rodrigues busca vaga de titular no Palmeiras

Abel terá problemas para escalar o Palmeiras

Além dos lesionados e do quinteto servindo suas seleções nesta Data Fifa, o centroavante Vitor Roque, um dos principais nomes do time nesta reta final de temporada, também será ausência em razão de suspensão pelo terceiro amarelo.

Atual líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras busca aumentar a distância na ponta da tabela. O time de Abel Ferreira tem 55 pontos, mesma quantidade do Flamengo, vice-líder, mas à frente pelo critério de desempate. Caso vença sábado, abrirá três pontos, já que esta partida é atrasada em razão da disputa do Mundial de Clubes.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras