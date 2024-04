Kendry Páez é a grande arma ofensiva do Independiente Del Valle (Fotos: Cesar Greco / palmeiras; Reprodução / Instagram @kendrypaez10)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 24/04/2024 - 07:02 • São Paulo

O Palmeiras encara o Independiente Del Valle nesta quarta-feira (24), no Equador, em jogo válido pela Libertadores 2024, e o jogo reserva um duelo muito interessante entre Kendry Páez e Endrick. Os dois são considerados grandes joias do futebol sul-americano.

O camisa 9 do Verdão dispensa apresentações do torcedor brasileiro, por já ser uma realidade até da Seleção Brasileira, mesmo com apenas 17 anos.

Já Kendry Páez será "apresentado ao Brasil" diante do Palmeiras, de Endrick. A joia de apenas 16 anos do Independiente Del Valle é tratado como a maior revelação do futebol equatoriano deste século.

Titular do Equador aos 16 anos, o atacante já está negociado com o Chelsea e ganha até segurança 24 horas do time inglês que receberá o jogador a partir de 2025.

Ao contrário de Endrick, que pouco atuou nesta Libertadores 2024, Kendry Páez foi titular nos dois jogos do Del Valle na competição. Ele, inclusive, sofreu o pênalti que abriu o placar na vitória sobre o San Lorenzo, da Argentina.

Segundo a plataforma Sofascore, Kendry e Endrick estão no top-3 de jogadores Sub-20 nas primeiras divisões da América do Sul em 2024.

Endrick enfrentará Kendry Páez em Palmeiras x Independiente Del Valle (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)