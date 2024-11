Por onde anda Sérgio, ex-goleiro do Palmeiras?

Confira os passos seguidos pelo ex-goleiro (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 13:00 • Rio de Janeiro

Sérgio foi um goleiro importante para o Palmeiras durante a década de 1990 e começo dos anos 2000. O ex-atleta fez parte de uma geração vitoriosa do clube, inclusive vencendo a Copa Libertadores da América em 1999. Além disso, ele também rodou por diversos outros clubes durante a sua carreira. O Lance! te conta por onde anda Sérgio.

Sérgio fez parte da equipe campeã da América em 1999

A carreira de Sérgio

Sérgio chegou ao Palmeiras no ano de 1989. Depois disso, ele foi emprestado para clubes como Embu-Guaçu e Ceiândia, antes de realizar sua estreia pelo time principal do Verdão no ano de 1992, quando jogou um amistoso contra a equipe da Matonense, aos 22 anos.

A fase vitoriosa da carreira

No ano seguinte, em 1993, graças a uma lesão de Velloso, Sérgio passou a ser o goleiro titular da equipe, fazendo história ao vencer o Corinthians na final do Campeonato Paulista daquele ano, tirando o Alviverde de um jejum de 16 anos sem títulos. Pelo Palmeiras, o ex-atleta foi bicampeão do Campeonato Paulista (1993 e 1994), bicampeão do Brasileirão (1993 e 1994), bicampeão da Taça Rio-São Paulo (1993 e 2000), campeão da Libertadores (1999), campeão da Copa dos Campeões (2000), além de uma Série B do Campeonato Brasileiro (2003).

Depois da sua passagem pelo Palmeiras, ele rodou sem muito brilho por Flamengo, Inter de Limeira, Portuguesa e Vitória, até retornar para o Verdão para fazer sua mais longeva passagem pelo clube, entre 1999 e 2006. Ele ainda jogaria por equipes como Santo André, Bahia, Itumbiara, Marília e Santos, até se aposentar no Taboão da Serra, em 2013.

Ele foi campeão da Taça Guanabara, com o Flamengo, em 1996, além de também ter conquistado o Campeonato Goiano de 2008 com o Itumbiara.

Sérgio viveu sua fase mais vitoriosa quando jogou pelo Palmeiras

Por onde anda Sérgio?

Depois de se aposentar dos gramados, Sérgio dedicou seu tempo depois do futebol a questões empresariais. Já em 2013, pouco tempo antes de decidir parar com o esporte, o ex-goleiro trabalhou em uma clínica de esportes em um hotel no interior de São Paulo.

Depois, em 2018, ele chegou a ser diretor esportivo do São José dos Campos Futebol Clube (atual Clube Atlético Joseense), além de também começar uma sociedade com o pentacampeão do mundo, Cafu, em um bar focado em futebol e shows musicais chamado FairPlay Sports Bar. Ele também é sócio da One Marketing, agência de marketing esportivo.