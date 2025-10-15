menu hamburguer
Palmeiras

Jogadores voltam em voo fretado e podem ser opções do Palmeiras contra o Bragantino

Argentinos estavam com a seleção nesta Data Fifa, nos Estados Unidos, e serão avaliados pelo clube

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 15/10/2025
12:58
Flaco López comemora gol do Palmeiras contra o Vasco (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
imagem cameraFlaco López em ação pelo Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
O atacante Flaco López e o volante Aníbal Moreno, que estavam com a Seleção Argentina nesta Data Fifa, nos Estados Unidos, retornaram nesta quarta-feira (15) a São Paulo, em voo fretado, e podem ficar à disposição da comissão técnica do Palmeiras para o duelo desta noite contra o RB Bragantino, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️ Veja quem do Palmeiras está pendurado e corre risco de ser baixa contra o Flamengo

A presença da dupla, que é considerada titular de Abel Ferreira, no entanto, não está confirmada. O departamento médico do Verdão vai avaliar as condições físicas dos atletas para saber se serão preservados ou utilizados.

Tanto Flaco quanto Aníbal estiveram em campo na goleada da Argentina sobre Porto Rico, por 6 a 0, na Flórida, na noite desta terça-feira. O atacante, inclusive, foi titular ao lado de Messi.

Já o zagueiro Gustavo Gómez e o volante Emiliano Martínez, que estavam com as seleções do Paraguai e do Uruguai, respectivamente, serão desfalques neste duelo e só voltam a campo contra o Flamengo, no próximo domingo (19), no Maracanã.

Vitor Roque cumpre suspensão e volta ao Palmeiras

Por outro lado, o centroavante Vitor Roque, que cumpriu suspensão automática na última partida do Palmeiras contra o Juventude, quando o time goleou o adversário em casa por 4 a 1, retorna ao time titular de Abel Ferreira zerado.

Atualmente, o Palmeiras é o líder do Brasileirão, com 58 pontos, três a mais que o Flamengo, e a seis do Cruzeiro, terceiro colocado. Os dois primeiros, no entanto, ainda têm um jogo a menos em razão do Mundial de Clubes da Fifa, disputado no meio do ano, nos Estados Unidos.

anibal moreno
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

