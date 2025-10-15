Veja quem do Palmeiras está pendurado e corre risco de ser baixa contra o Flamengo

O Palmeiras entra em campo na noite desta quarta-feira (15) para receber o RB Bragantino, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Abel Ferreira terá a chance de abrir mais pontos de distância na liderança ou ao menos manter o que já tem, já que outros rivais diretos também jogam nesta noite.

São, neste momento, cinco atletas com dois cartões amarelos, mas um deles, Lucas Evangelista, não entra mais em campo nesta temporada em razão de uma cirurgia. Além dele, Weverton, Piquerez, Aníbal Moreno e Facundo Torres também estão pendurados, mas apenas os dois primeiros serão titulares contra o Massa Bruta. Os outros dois estão com as Seleções Argentina e Uruguaia, respectivamente.

Portanto, o alerta está ligado, já que no próximo domingo (19), Palmeiras e Flamengo, líder e vice-líder do campeonato, disputam os três pontos da rodada no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 16h (de Brasília).

Vitor Roque cumpre suspensão e volta ao Palmeiras

Por outro lado, o centroavante Vitor Roque, que cumpriu suspensão automática na última partida do Palmeiras contra o Juventude, quando o time goleou o adversário em casa por 4 a 1, retorna ao time titular de Abel Ferreira zerado.

Atualmente, o Palmeiras é o líder do Brasileirão, com 58 pontos, três a mais que o Flamengo, e a seis do Cruzeiro, terceiro colocado. Os dois primeiros, no entanto, ainda têm um jogo a menos em razão do Mundial de Clubes da Fifa, disputado no meio do ano, nos Estados Unidos.

