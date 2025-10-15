menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Veja quem do Palmeiras está pendurado e corre risco de ser baixa contra o Flamengo

Alviverde tem cinco jogadores com dois cartões amarelos antes de enfrentar o RB Bragantino no Allianz Parque

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 15/10/2025
11:00
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
imagem camera Foto: Marcello Zambrana/AGIF
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras entra em campo na noite desta quarta-feira (15) para receber o RB Bragantino, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Abel Ferreira terá a chance de abrir mais pontos de distância na liderança ou ao menos manter o que já tem, já que outros rivais diretos também jogam nesta noite.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

São, neste momento, cinco atletas com dois cartões amarelos, mas um deles, Lucas Evangelista, não entra mais em campo nesta temporada em razão de uma cirurgia. Além dele, Weverton, Piquerez, Aníbal Moreno e Facundo Torres também estão pendurados, mas apenas os dois primeiros serão titulares contra o Massa Bruta. Os outros dois estão com as Seleções Argentina e Uruguaia, respectivamente.

Portanto, o alerta está ligado, já que no próximo domingo (19), Palmeiras e Flamengo, líder e vice-líder do campeonato, disputam os três pontos da rodada no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 16h (de Brasília).

continua após a publicidade

Vitor Roque cumpre suspensão e volta ao Palmeiras

Por outro lado, o centroavante Vitor Roque, que cumpriu suspensão automática na última partida do Palmeiras contra o Juventude, quando o time goleou o adversário em casa por 4 a 1, retorna ao time titular de Abel Ferreira zerado.

Atualmente, o Palmeiras é o líder do Brasileirão, com 58 pontos, três a mais que o Flamengo, e a seis do Cruzeiro, terceiro colocado. Os dois primeiros, no entanto, ainda têm um jogo a menos em razão do Mundial de Clubes da Fifa, disputado no meio do ano, nos Estados Unidos.

continua após a publicidade
Foto: Ettore Chiereguini/AGIF
Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias