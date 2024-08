(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 08/08/2024 - 00:03 • São Paulo (SP)

Após a eliminação do Palmeiras para o Flamengo na Copa do Brasil, um assunto ficou em evidência: a atuação do árbitro Anderson Daronco. O auxiliar-técnico de Abel Ferreira, João Martins, não poupou críticas em relação ao desempenho do profissional que, na visão dele, interrompeu a partida por diversas vezes sem necessidade.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

- É o quinto jogo que Anderson Daronco faz do Palmeiras. Botafogo-SP lá, sofrido. Todos os toques eram faltas. Conseguiu amarrar o jogo, se calhar estava cansado. Contra o Corinthians, expulsou o Veiga. Botafogo, lá, aos três minutos deveria ter expulsado o zagueiro. Estava pressionado (por John Textor) antes do jogo. Se um árbitro é pressionado, existe uma palavra que é incompetência, não pode ser árbitro. No lance do Rony disse que foi acidente de trabalho - desabafou João Martins.

As críticas se estenderam à CBF por seguir escalando Daronco para apitar jogos, apesar de algumas posturas do árbitro serem questionadas. Segundo João Martins, a culpa também é "de quem o mete" nos jogos.

+ Leila Pereira comenta expulsão de Abel Ferreira em Palmeiras x Flamengo

- Eu não entendo como a CBF, com um árbitro com uma postura dessas, que se fosse avaliado teria tomado nota negativa, coloca para apitar um jogo de decisão. Um árbitro que usa todas as bolas paradas para conversar e descansar. É inacreditável. Queremos jogar futebol! Há pessoas que pagam para ver o jogo. Deu faltas e faltinhas. Mas a culpa não é só do Daronco, é de quem o mete aqui.- continuou o auxiliar de Abel Ferreira.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

O Palmeiras ainda perdeu o técnico Abel Ferreira, expulso aos 37 minutos do segundo tempo, em uma situação inusitada. Aos 37 minutos, o VAR chamou o árbitro Anderson Daronco para ver no monitor um gesto obsceno de Abel Ferreira, que acabou sendo expulso naquele momento. O português colocou as mãos nas partes íntimas reclamando, o que foi o suficiente para que recebesse cartão vermelho.