Dudu se lesionou sozinho ainda no primeiro tempo do duelo contra o Cruz-Maltino e foi substituído por Breno Lopes. O camisa 7 foi submetido a exames nesta segunda e teve constatadas ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e lesão no menisco. O clube informou que o jogador iniciará a recuperação com sessões de fisioterapia e será operado nas próximas semanas.