Invicto no Allianz Parque em 2024, Palmeiras soma segunda derrota na Arena Barueri

Palmeiras somou a segunda derrota no Brasileirão 2024 (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 13/05/2024 - 07:10 • São Paulo

O Palmeiras perdeu para o Athletico-PR por 2 a 0 neste domingo (12) e somou a sua segunda derrota no Brasileirão 2024, a segunda como mandante atuando na Arena Barueri.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em três jogos como mandante neste início de Brasileirão, o Palmeiras somou apenas um ponto, no empate diante do Flamengo, e as duas vitórias que conquistou na competição foram longe de São Paulo, diante de Vitória e Cuiabá.

Com apenas 8 pontos em 18 possíveis, o início de campeonato do alviverde imponente preocupa a torcida, que terá que retornar para a Arena Barueri para o próximo jogo como mandante do Verdão no Brasileiro, diante do Vasco, pela 8ª rodada.

Na saída de campo da Arena Barueri, Joaquín Piquerez falou sobre ter que jogar na segunda casa alviverde.

- Perdemos novamente na Arena Barueri, sabemos que o nosso forte é no Allianz Parque, não é aqui! - disse o jogador.

➡️ Siga o Lance! Palmeiras no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Verdão

Nas redes sociais, muitos torcedores se mostraram revoltado com a escolha do clube de jogar no estádio que agora é de Leila Pereira, e até Abel Ferreira esbravejou na coletiva sobre ter que atuar longe do Allianz Parque.

E Abel tem motivos para querer jogar no Allianz Parque, isso porque o Verdão está invicto dentro da Arena em 2024 e com um aproveitamento de quase 90%.