Palmeiras contrata ‘novo time’ de R$ 700 mi, mas mantém velhos pilares entre titulares

O Palmeiras promoveu uma verdadeira reformulação no elenco para a temporada de 2025. Ao todo, 12 jogadores chegaram à Academia de Futebol, com um investimento de pouco mais de R$ 700 milhões, enquanto outras peças, inclusive titulares, deixaram o clube.

continua após a publicidade

+ Abel ganha opções no Palmeiras para jogo contra o Inter; veja provável escalação

Mesmo com a oxigenação do grupo, alguns pilares da "Era Abel Ferreira" permanecem na equipe e são responsáveis diretos pela transição entre o elenco vitorioso, que conquistou dez títulos, e a nova formação alviverde.

Entre eles, destacam-se Weverton, Gustavo Gómez e Piquerez. O trio, além de incontestável na equipe alviverde nas últimas temporadas, também é responsável por revezar a faixa de capitão, que, primordialmente, fica a cargo do zagueiro.

continua após a publicidade

Entre o grupo, Weverton é quem sofre maior pressão interna no elenco. Após oscilações e uma falha nas quartas de final do Mundial de Clubes, que culminou na eliminação da equipe diante do Chelsea, o goleiro passou a ser questionado e viu o Palmeiras contratar Carlos Miguel na última janela de transferências.

Como revelado pelo próprio treinador Abel Ferreira em entrevista, Weverton segue como a primeira opção para o gol do Palmeiras na temporada, em que o clube ainda está vivo em duas competições: Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

- Foi uma oportunidade de mercado, e nós temos agora três goleiros muito bons. Mas ele (Carlos Miguel) chegou um pouco atrasado, com o carro já em andamento. Agora que está aqui conosco, vai começar a treinar e vamos ver. Eu sempre disse que aqui não dou camisetas a ninguém. Quem chega, tem que mostrar serviço. Neste momento, os outros dois (Weverton e Marcelo Lomba) estão à frente pelo número de jogos que têm - afirmou o treinador.

Weverton, goleiro do Palmeiras, durante partida pela Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Dupla segue com prestígio no elenco do Palmeiras

Gustavo Gómez e Piquerez também viram novos nomes chegarem aos seus respectivos setores em 2025, mas mantêm uma posição mais estável em relação ao goleiro. Na lateral esquerda, o uruguaio passou a ter a concorrência de Jefté, contratado após passagem pelo Rangers, da Escócia.

Já o zagueiro, que forma dupla titular com Murilo, acompanhou a chegada de Micael e Bruno Fuchs, este por empréstimo do Atlético-MG, além da promoção do jovem Benedetti, revelado nas categorias de base e que completa as opções para o setor.