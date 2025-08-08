Ingressos de Palmeiras x Ceará estão à venda; veja preços e onde comprar

Os ingressos para a partida entre Palmeiras e Ceará, no próximo domingo (10), no Allianz Parque, pela décima nona rodada do Campeonato Brasileiro, estão à disposição dos torcedores. Veja preços e onde comprar.

O primeiro lote de entradas estará disponível apenas para sócios Avanti, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. A venda geral , por sua vez, será iniciada a partir das 10h (de Brasília) do próximo sábado (9).

Preço dos ingresos para o jogo entre Palmeiras e Ceará

Valores dos ingressos para Sócios Avanti para a partida entre Palmeiras e Ceará, pelao Brasileirão (Foto: Divulgação/Palmeiras)

Valores para torcedores que não são membros do Progama Avanti:

Geral Norte: R$50,00 [inteira] e R$25,00 [meia-entrada] Gol Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada] Gol Sul: R$160,00 [inteira] e R$80,00 [meia-entrada] Central Leste: R$180,00 [inteira] e R$90,00 [meia-entrada] Central Oeste: R$200,00 [inteira] e R$100,00 [meia-entrada] Superior Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada] Superior Sul: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada] Superior Leste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada] Superior Oeste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]

Palmeiras busca recuperação após eliminação na Copa do Brasil

O Palmeiras volta a campo pela primeira vez após a eliminação para o Corinthians, no Allianz Parque, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Agora, a equipe comandada por Abel Ferreira segue viva em duas competições: Brasileirão e Libertadores.

No torneio nacional, o Alviverde soma 33 pontos, quatro a menos que o líder Flamengo, que tem uma partida a mais. Na Libertadores, enfrenta o Universitario, do Peru, depois de garantir a melhor campanha na fase de grupos da competição.

Quais são as opções do transporte público?

A forma mais prática de chegar ao Allianz Parque é utilizando o transporte público. O estádio está estrategicamente localizado em uma região bem atendida por linhas de ônibus e metrô de São Paulo.

A estação mais próxima é a Estação Barra Funda, na linha vermelha do metrô, de onde você pode seguir a pé ou pegar um ônibus até o estádio.

Para aqueles que preferem ônibus, há várias linhas que passam próximo ao Allianz Parque, permitindo fácil acesso. Uma dica importante é utilizar aplicativos como Moovit ou Google Maps para planejar sua rota em tempo real, consultando horários e conexões.