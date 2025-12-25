Abel aposta na evolução da dupla de R$ 150 milhões para o ataque do Palmeiras

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, mantém a aposta em Facundo Torres e Ramón Sosa, contratados nesta temporada durante a reformulação do elenco. Ao todo, a dupla custou pouco mais de R$ 150 milhões aos cofres do clube e terminou o ano como reserva.

Atualmente, a comissão técnica opta por atuar com dois atacantes, Vitor Roque e Flaco López, artilheiros da equipe em 2025. A vaga de "terceiro homem" no ataque é revezada por nomes como Raphael Veiga, Allan, Felipe Anderson e a dupla de estrangeiros mencionada.

- Há (jogadores) em quem acreditamos e temos que ter paciência. O caso do Facundo (Torres), que foi extremamente importante no início do ano e depois foi perdendo espaço (...) O Ramon Sosa, como vimos é um jogador que precisa um pouco de consistência, mas não temos dúvidas de que nos vai ajudar. O que está a faltar aqui é um pouco de consistência, acreditar nestes jogadores - disse Abel Ferreira, em entrevista divulgada pela TV oficial do Palmeiras.

O uruguaio Facundo Torres foi contratado ainda em dezembro de 2024, em uma das primeiras operações da diretoria, que encerrou o ano com outros 11 reforços. Ao todo, o Palmeiras investiu R$ 73 milhões para tirá-lo da MLS.

Ramón Sosa, por sua vez, foi adquirido durante a disputa do Mundial de Clubes, mas passou a integrar o elenco apenas após o retorno da delegação ao Brasil. Peça constante da seleção paraguaia, deixou o Nottingham Forest, da Inglaterra, por cerca de R$ 80 milhões.

Ramón Sosa, ao lado da presidente Leila Pereira, durante coletiva de apresentação como novo reforço do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

Facundo Torres fechou 2025 com dez gols e cinco assistências, enquanto o Ramón Sosa somou quatro gols e três passes decisivos.