Gómez, Rocha ou Rios? Palmeiras tem dúvidas na escalação para final contra o Santos

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 06/04/2024 - 07:11 • São Paulo

O Palmeiras encara o Santos neste domingo (7), no Allianz Parque, em jogo que vale o tricampeonato Paulista para o time de Abel Ferreira.

Apesar de ter apenas uma derrota no ano, justamente a do primeiro jogo da final do Paulistão, a escalação do Verdão com Marcos Rocha atuando como zagueiro vem sendo muito criticada por torcedores nas redes sociais.

Caso não queria utilizar Marcos Rocha como zagueiro, Abel tem algumas opções para escalar o Palmeiras na grande final do Paulista.

Uma delas é a volta do capitão Gustavo Gómez, que pode fazer o trio de zaga com Murilo e Luan, mas pode substituir alguns dos dois zagueiros e Rocha seguir no time.

Outra possibilidade é Marcos Rocha dar lugar ao colombiano Richard Rios, e o Palmeiras voltar com um esquema com mais jogadores povoando o meio de campo.

Abel também pode colocar um atacante, como Lázaro, no lugar de Marcos Rocha e jogar com três atacantes na frente.

Embora tenha tantas possibilidades, Abel Ferreira pode manter exatamente o mesmo time que perdeu por 1 a 0 na Vila Belmiro, e deixar para mudar o esquema do time somente durante o andamento do jogo.

O provável Palmeiras para a grande final do Paulista é: Weverton, Rocha (Gómez), Luan, Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Endrick e Flaco López.

O Verdão encerra a preparação para a final do Paulista neste sábado, em atividade na Academia de Futebol, a partir das 10h (horário de Brasília).