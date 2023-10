Um dos motivos da dificuldade de buscar a taça do Campeonato Brasileiro é que o confronto direto com o líder será fora de casa, no Estádio Nilton Santos. Apesar do Verdão ser o quarto melhor visitante da competição, o Botafogo tem a segunda melhor campanha dentro de seus domínios, apenas atrás do Fluminense no aproveitamento.