O Palmeiras bateu o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro pelo Brasileirão de 2021, mas o Verdão ficou revoltado com Claus por ele ter anulado um gol legal de Rony no início da partida. Claus foi alertado pelo VAR por um possível toque no braço de Dudu, no lance que iniciou o contra-ataque que acabou em gol. Ao rever o lance no monitor, mesmo com Dudu de costas para a bola, Claus anulou o gol de Rony, que mesmo assim abriu o placar minutos depois.