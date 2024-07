Giay revela sondagens do Atlético de Madrid e explica preferência pelo Palmeiras

Agustín Giay foi apresentado na tarde desta terça-feira (9) (Foto: Rafael Oliva/Lance!)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Rafael Oliva • Publicada em 09/07/2024 - 13:32 • São Paulo (SP)

O lateral-direito Agustín Giay foi apresentado oficialmente como reforço do Palmeiras na tarde desta terça-feira (9), na Academia de futebol. Em entrevista, o jovem revelou que recebeu sondagens do Atlético de Madrid, da Espanha, mas explicou as motivações para escolher o projeto alviverde.

— Teve o interesse do Atlético de Madrid, mas apareceu o Palmeiras. Quando comecei a ver, pensei em dar o primeiro passo ao futebol brasileiro. Sou jovem, posso crescer. Isso eh um salto, pretendo jogar muito tempo no Palmeiras e ganhar muitos títulos — disse.

Polivalente, ele iniciou a carreira jogando no meio campo, mas acabou recuando para jogar como lateral. Ao ser questionado por sua preferência, o argentino se colocou à disposição de Abel Ferreira para atuar em diferentes funções.

— Comecei jogando mais adiante, depois fui descendo, jogando na linha de cinco atrás, como lateral. Cheguei à seleção. Me sinto à vontade em lugares distintos, como meia, na linha de quatro, na ala. Não tenho uma posição, sou jogador de futebol e jogo um pouco de tudo — completou.

Para tirar Giay do San lorenzo-ARG, o Palmeiras desembolsou 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 40,7 milhões) por 75% dos direitos econômicos do lateral-direito. O atleta assinou vínculo válido com o Verdão até junho de 2029 e deve estar à disposição da comissão técnica de Abel Ferreira no duelo contra o Botafogo, pela décima 17ª do Brasileirão.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ao lado de Agustín Giay(Foto: Rafael Oliva/Lance!)

Outras respostas de Giay

Sair do San Lorenzo-ARG

A decisão foi muito difícil, estava desde os 12 anos lá. Desde muito novo estava no clube, sair foi complicado. Mas há momentos na carreira que tem que dar um salto, foi o melhor para mim, para o clube. Uma decisão que custou, mas estou muito feliz.

Duelo com o Palmeiras

Jogamos com o Palmeiras na Libertadores, joguei aqui e na nossa casa. Me dei conta do grande clube que é, em uma liga grande. Estar no Palmeiras significa estar fazendo bem as coisas. Os clubes se falaram e chegaram a um acordo.

Brasileirão e adaptação

É uma liga muito competitiva, a da Argentina também é muito boa. Piquerez, Aníbal… estão me ajudando muito nas minhas primeiras semanas. Gostei dos brasileiros, das pessoas. Estou me sentindo muito confortável, e a adaptação está sendo mais rápida

Carreira e números de Giay

Uma das grandes promessas do futebol argentino, Agustín Giay é conhecido por ser dinâmico e veloz, podendo atuar como lateral-direito e meio-campista. Titular do San Lorenzo-ARG desde os 18 anos de idade, o jogador tem sido constantemente convocado para as seleções de base do seu país.

Mesmo com 20 anos de idade, Giay já disputou 88 jogos como profissional, com dois gols marcados e duas assistências. Na atual temporada, participou de 24 jogos, com um gol e duas assistências.