Abel desabafa sobre arbitragem e sobe o tom com quem diz que Palmeiras é beneficiado: 'Narrativa hipócrita'

Após o empate sem gols entre Palmeiras e Cruzeiro, no Allianz Parque, e mais uma partida do Campeonato Brasileiro em que a arbitragem é polêmica, o técnico Abel Ferreira fez um desabafo em relação ao assunto, e subiu o tom com quem sugere que o time paulista é beneficiado no decorrer da competição. Segundo o português, são "narrativas hipócritas".

- Sobre gramado, já vivi em Portugal e as coisas se resolveram, o mesmo com a arbitragem. Sobre o calendário, já tivemos problemas, resolveram-se, mas é preciso fazer coisas. Quem está no cargo precisa tomar decisões, romper com tudo aquilo que existe. As narrativas que se criam, sobre equipe A, B, C, que é mais ou menos beneficiada, acho que todos já perceberam. Não adianta criar essa narrativa hipócrita, isto é para os nossos torcedores, preparem-se, pois o Palmeiras não tem a mesma força na mídia que tem os outros clubes - comentou Abel Ferreira em entrevista coletiva.

Abel explica que não é apenas o Palmeiras que reclama da arbitragem, mas vários outros clubes da Série A. Inclusive lembrou que em algum momento todos são beneficiados ou prejudicados.

- O que quero dizer é que não é só o Palmeiras. Todas as equipes são prejudicadas e beneficiadas, que quando se cria uma narrativa hipócrita em cima só do Palmeiras fica quase como arranjar um algo, já que estamos na frente no campeonato, e isso foi feito muito antes do jogo contra o nosso adversário. Todas as equipes reclamam sobre arbitragem, não é só o Palmeiras. Hoje até pensamentos apitaram - desabafou o treinador.

Abel diz que Palmeiras teve pouco tempo de recuperação

Em relação ao jogo contra o Cruzeiro, Abel Ferreira afirmou que o Palmeiras teve pouco tempo para se recuperar da viagem ao Equador, quando atuou e perdeu na altitude de Quito para a LDU, na última quinta-feira, pela semifinal da Libertadores.

- Primeiro, eu quero que entendam que o Cruzeiro é recheado de bons jogadores e um grande treinador. Eles pressionam bem a primeira fase de construção. Eles sabem que estávamos desgastados. Sabiam que tínhamos jogado contra um rival direto na última semana, Libertadores no meio e eles tiveram uma semana inteira para se preparar. Eu só preparei o jogo hoje de manhã. Não está certo e nem errado, mas eu preparei o jogo hoje de manhã. Ontem foi recuperação, anteontem eu cheguei de viagem, pedi uma pastilha pra dormir - finalizou.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras








