Flaco celebra gol diante do Liverpool-URU, seu último pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 11/06/2024 - 12:30 • São Paulo

O atacante Flaco López ainda é o artilheiro do Palmeiras em 2024, com 11 gols, mesmo com uma seca de exatos dois meses sem balançar as redes.

A última vez que o argentino fez gol foi na vitória sobre o Liverpool-URU, pela Libertadores, por 3 a 1, no Allianz Parque.

Ao programa ‘Boleiragem’ da Rede Globo, nesta última segunda-feira (10), Flaco explicou o motivo de ter perdido tanto espaço no alviverde imponente:

- Eu tive uma pequena lesão que foi uma fissura em uma vértebra, no pescoço. Continuei a jogar uns dois ou três jogos com dor, eu sentia a dor e queria jogar. Quando você demora para ter esse sequência você não quer sair nem morto, depois a lesão foi constatada e eu fiquei de três a quatro jogos de fora. Agora estamos voltando ao mesmo nível. - disse o camisa 42.

Flaco López acabou desfalcando o Palmeiras em alguns jogos em que Rony voltou a ganhar chances como titular, mas o argentino afirma estar voltando ao mesmo nível em que começou o ano.

Com 10 gols, Flaco López foi o artilheiro do Paulistão e principal nome do Verdão na conquista do inédito tricampeonato estadual.

O argentino que renovou o seu contrato recentemente com o Palmeiras, já fez 82 jogos e marcou 21 gols com a camisa do Maior Campeão do Brasil