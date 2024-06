Vasco precisará quebrar tabu se quiser vencer o Palmeiras

(Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 11/06/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Da final do Brasileirão, em 1997, até a Libertadores de 1999 e virada histórica na Mercosul de 2000, o confronto entre Palmeiras e Vasco sempre movimentou duas das maiores torcidas do Brasil. Ao longo da história, os times fizeram mais de 100 jogos, com o Verdão levando vantagem.

Há um bom tempo sem vencer o rival, o Vasco precisará encerrar um tabu de nove anos se quiser pontuar no Allianz Parque. Confira!

Um tabu que incomoda

A última vitória do Vasco diante do Palmeiras aconteceu em 2015, na primeira vez que as equipes se enfrentaram no Allianz. Nenê e Rafael Silva fizeram os gols da vitória por 2 a 0. Desde então, os times já se enfrentaram 10 vezes, com seis vitórias do Palmeiras e quatro empates.

Divulgação/Vasco

Estatísticas gerais de Palmeiras e Vasco

Ao todo, foram 103 jogos na história do confronto, com 51 vitórias do Verdão, 30 empates e 22 vitórias do Vasco.

Jogando em São Paulo, a vantagem é ainda maior. Em 55 jogos, são 31 triunfos do Palmeiras, 17 empates e apenas sete vitórias do Gigante da Colina, com a última acontecendo em 2015. No histórico, o Verdão marcou 169 gols e sofreu 116.

(Foto: Leandro Amorim)