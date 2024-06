Palmeiras insiste por joia argentina do San Lorenzo

Agustín Giay em ação pelo San Lorenzo contra o Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 10:14 • Rio de Janeiro

O Palmeiras busca a contratação de Agustín Giay, joia do San Lorenzo, mas enfrenta jogo duro da equipe argentina em negociação. De acordo com informações do portal "ge", o jogador de 20 anos é o principal alvo do Verdão para a próxima janela de transferências.

O Alviverde busca finalizar a contratação de Giay desde a última semana, mas ainda não recebeu resporta definitiva do San Lorenzo. Segundo o jornal "Olé", da Argentina, a oferta do Palmeiras é de sete milhões de dólares (R$ 37,8 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atleta, que atua tanto como meio-campista quanto lateral-direito.

Giay é tido como uma joia do futebol argentino, sendo capitão de seleções de base em seu país. Ele é apontado como alvo de clubes como Atlético de Madrid e Benfica, mas não foi feita nenhuma proposta do mercado europeu até o momento.

Como profissional, Giay estreou no San Lorenzo em abril de 2022, quando tinha 18 anos. Desde então, o jogador entrou em campo 87 oportunidades e marcou dois gols no período. Apesar de utilizar a camisa 8 e atuar também no meio-campo, sua principal função é na lateral direita, setor carente no elenco do Palmeiras.

