Palmeiras ganha prêmio inédito e é parabenizado na Times Square, em Nova York

- Para nós é um orgulho imenso receber este prêmio, fazendo do Palmeiras o primeiro clube da América Latina a ganhar o Hashtag Sports Awards. Nós temos, desde a nossa fundação, a característica de pensar em ações que fogem do comum, com o intuito de engajar os fãs por meio da paixão pelo esporte. Quando conseguimos fazer isso e ainda abordar uma temática tão importante e relevante quanto a da campanha, nos traz a sensação de que estamos sempre em alinhamento com o propósito de entregar cases reais e que possam de fato conectar o torcedor à sua paixão - afirmou o CEO da End to End, Reginaldo Diniz.