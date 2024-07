Foto: Reprodução/TV Palmeiras







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 13:41 • São Paulo (SP)

O meia-atacante Felipe Anderson, enfim, se apresentou ao Palmeiras nesta terça-feira (2), já trabalhou com o elenco na Academia de Futebol, mas só poderá estrear a partir de 10 de julho, quando abre a janela de transferências do Brasil, ou seja, a partir da 17ª rodada do Brasileirão.

- Desde o primeiro contato, do primeiro momento, minha família e eu sentimos algo muito bom, muito profissionalismo, a forma como nos trataram foi incrível e, graças a Deus deu certo de concluir essa transação. Estamos numa expectativa muito grande para poder atuar logo. Estou muito motivado, e a recepção tem sido incrível - disse Felipe Anderson, que tem vínculo com o clube válido até 31 de dezembro de 2027.

- Sobre a Academia de Futebol, já tinham me falado como era. Nós jogadores sempre conversamos bastante entre nós e entre atletas de outros clubes a respeito da estrutura e de como é no dia a dia e para ter essa sincronia de crescermos. Ninguém tinha comentado em outro lugar que tinha um clube assim, tão organizado, que dá uma estrutura para o atleta como o Palmeiras dá. Até agora eu tenho me surpreendido bastante - completou o jogador.