Nobre ficou na presidência do Palmeiras por quatro temporadas (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 01/04/2024 - 19:02 • São Paulo

O atual dono da SAF do Botafogo, Jhon Textor, reiterou nesta segunda-feira (1) em entrevista, que tem provas de que o Palmeiras teve resultados manipulados pela arbitragem nos últimos dois anos. Você pode conferir o que Textor falou ao 'Canal do Medeiros' clicando aqui.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, que ficou na presidência do clube entre 2013 e 2016, se revoltou nas redes sociais e rebateu o dirigente americano.

- Foi ironia essa matéria ter sido publicada justamente no dia 1º de abril ou será que lá no ‘campeonato estadual mais forte do Brasil’ algum dirigente vai contratar estudo para comprovar com 99% de certeza que elefante não sobe em árvore? Ou será que o fato de não ter ficado entre os quatro melhores do seu estado pelo segundo ano consecutivo fala por si? - disse Nobre após postar o print da matéria do GE em sua rede social.

Em março, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva deu um prazo de três dias para Jhon Textor apresentar as provas sobre corrupção na arbitragem brasileira que ele afirma ter.

➡️ Com apenas R$50, você pode levar mais de R$240 no Lance! Betting se o Grêmio vencer o The Strongest

Também no mês passado, o Palmeiras comunicou em nota que iria processar o dono da SAF do Botafogo, nas esferas cível, criminal e esportiva.

Textor começou sua "batalha" contra o Palmeiras quando o Botafogo foi derrotado por 4 a 3, de virada, ainda pela última edição do Brasileirão. Ele definiu a partida como "roubo", fez acusação de corrupção e pediu renúncia do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues. As falas culminaram em sua suspenção por 30 dias.