O Palmeiras vive a expectativa de contar, pela primeira vez, com o atacante Paulinho vestindo a camisa alviverde desde sua contratação. O jogador, de 24 anos, assinou contrato com o Verdão até o fim de 2029.

Para o torcedor palmeirense ter um aperitivo do início da trajetória do jogador, o LANCE! separou um compilado com informações sobre as estreias de Paulinho por outros clubes e pela Seleção Brasileira. Pelo Vasco, o atacante estreou em 12 de julho de 2017, contra o Vitória, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, atuou por apenas cinco minutos, mas se destacou ao dar uma assistência.

Já no Bayer Leverkusen, da Alemanha, Paulinho fez sua primeira partida em 18 de agosto de 2018, diante do CfR Pforzheim, pela primeira fase da Copa da Alemanha, entrando em campo por 16 minutos. Sua estreia pelo Atlético-MG ocorreu em 21 de janeiro de 2023, contra a Caldense, na rodada de abertura do Campeonato Mineiro, quando foi titular e jogou por 89 minutos. Pela Seleção Brasileira principal, Paulinho estreou em 16 de novembro de 2023, contra a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, entrando no segundo tempo e participando por 21 minutos.

Veja os dados estáticos abaixo:

Paulinho na estreia pelo Vasco:

12/07/2017

vs Vitória (R13 - Brasileirão)

5 minutos jogados

1 assistência

Paulinho na estreia pelo Bayer Leverkusen:

18/08/2018

vs CfR Pforzheim (1ª eliminatória - Copa da Alemanha)

16 minutos jogados

Paulinho na estreia pelo Atlético-MG:

21/01/2023

vs Caldense (1ª rodada - Campeonato Mineiro)

89 minutos jogados

Paulinho na estreia pela Seleção Brasileira:

16/11/2023

vs Colômbia (Eliminatórias Copa do Mundo)

21 minutos jogados

Paulinho passou recentemente pelo Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Carreira de Paulinho antes do Palmeiras

Natural do Rio de Janeiro (RJ), Paulinho rapidamente ganhou espaço no time de São Januário e foi adquirido já no primeiro semestre de 2018 pelo Bayer Leverkusen-ALE, clube pelo qual fez 79 jogos, nove gols e cinco assistências.

A volta ao Brasil ocorreu em 2023, para o Atlético-MG. Potente fisicamente, inteligente nas movimentações e eficiente com a bola nos pés, formou uma das melhores duplas de ataque do país com Hulk. Foi campeão mineiro em 2023 e 2024, finalista da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores em 2024 e artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2023 com 20 bolas na rede. No geral pelo Galo, foram 120 duelos, 50 gols e 12 assistências.