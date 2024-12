Estêvão supera Savarino e Alan Patrick e leva Bola de Ouro do Brasileirão

Atacante do Palmeiras, Estêvão superou Savarino (Botafogo) e Alan Patrick (Internacional) para conquistar a Bola de Ouro, principal premiação do Bola de Prata da ESPN, destinada ao melhor jogador do Campeonato Brasileiro.

Além de ser eleito o craque da competição, o jovem atacante também integrou o time ideal e recebeu o troféu de revelação, o segundo consecutivo do Verdão, que viu Endrick levar a premiação na última temporada.

Na atual edição da competição, o jogador marcou 13 gols e distribiui nove assistências em 31 partidas. O Palmeiras, por sua vez, terminou na vice-liderança, seis pontos atrás do campeão Botafogo.

- Um prêmio que vai para a minha mãe, pai, estafe e ao Palmeiras, seus atletas e a comissão técnica. Não teria esse prêmio individual se não fosse o Palmeiras - afirmou o jogador.

Seleção do campeonato

John (Botafogo); William (Cruzeiro), Gustavo Gómez (Palmeiras), Bastos (Botafogo) e Bernabei (Internacional); Marlon Freitas (Botafogo), Alan Patrick (Internacional), Rodrigo Garro (Corinthians) e Savarino (Botafogo); Luiz Henrique (Botafogo) e Estêvão (Palmeiras).

Vic Albuquerque leva no feminino

Meio-campista do Corinthians, Vic Albuquerque foi a vencedora do prêmio entre as mulheres. Ela superou a concorrência das companheiras Duda Sampaio e Gabi Portilho.

Na atual edição da competição, Albuquerque marcou 13 gols e distribuiu duas assistências em 20 partidas.