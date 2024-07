Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 14:13 • São Paulo (SP)

O Palmeiras começou na manhã desta quinta-feira (25) a preparação para o confronto com o Vitória, no sábado (27), e teve Estêvão como novidade nas atividades. Além dele, o lateral-direito Mayke participou do treinamento e deve reforçar a equipe.

Desfalque contra o Fluminense por um edema na coxa direita, o defensor participou integralmente das movimentações. Estêvão começou o processo de transição física e treinou com bola e com o elenco alviverde sem restrições.

Os jogadores Estêvão e Mayke, do Palmeiras, durante treinamento na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Estêvão havia sofrido torções no joelho e tornozelo esquerdos, durante o confronto do Palmeiras com o Botafogo, na 17ª rodada. A tendência é que em breve ele volte a ser utilizado pelo técnico Abel Ferreira.

O Verdão treinará mais uma vez nesta sexta-feira (26), às 16h, visando a partida contra o Vitória. No primeiro turno, na rodada inaugural da atual edição do Brasileirão, o time venceu o Leão, no Barradão (BA), por 1 a 0, com gol do colombiano Richard Ríos.

O jogo entre Palmeiras e Vitória acontece a partir das 19h de sábado (27), no Allianz Parque, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

