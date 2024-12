Estádio do Palmeiras terá visão reduzida para decisão contra o Fluminense; entenda

Palco do confronto entre Palmeiras e Fluminense, que pode decidir o título do Campeonato Brasileiro, o Allianz Parque terá visão parcial em um de seus setores. Uma estrutura montada para a realização de shows foi instalada em frente ao Gol Norte, o que limitará a visibilidade dos torcedores dessa área.

A diretoria do Verdão, em conjunto com a Real Arenas (empresa do grupo Wtorre S/A), fez esforços para abrir o setor, mesmo com as cadeiras oferecendo visão reduzida, com o objetivo de garantir o maior público possível para a decisão.

Vice-líder da competição, o Palmeiras precisa vencer para seguir na briga pelo tricampeonato, enquanto o Fluminense necessita de um empate em São Paulo para se manter na elite do futebol brasileiro.

- A fim de contar com o apoio do maior número possível de torcedores, Palmeiras e Real Arenas não mediram esforços para viabilizar a abertura do setor Gol Norte, o que inicialmente não seria possível em razão de espetáculos musicais agendados para o Allianz Parque. Por causa da estrutura do palco, porém, as cadeiras disponibilizadas no referido setor terão, em sua grande maioria, visibilidade parcial - afirmou o clube em nota.

Briga pelo título do Brasileirão

Após os resultados da última rodada, o Palmeiras chegou aos 73 pontos, três a menos que o líder Botafogo. Para conquistar o título da competição, a equipe comandada por Abel Ferreira precisa vencer o duelo contra o Fluminense e torcer por uma derrota do Glorioso, que enfrenta o São Paulo no Nilton Santos.

Caso as equipes terminem empatadas em pontos após a 38ª rodada, o Verdão levará vantagem nos critérios de desempate, já que possui mais vitórias que o rival.

Retrospecto do Palmeiras no confronto

O Palmeiras possui ampla vantagem no histórico de confrontos contra o Fluminense. Ao todo, as equipes se enfrentaram 120 vezes, com 63 vitórias do Verdão, 19 empates e 38 derrotas, além de 202 gols marcados e 161 sofridos. No Campeonato Brasileiro, o retrospecto também é favorável, com 34 triunfos em 68 jogos.

Palmeiras e Fluminense se enfrentam neste domingo (8), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, em duelo válido pela 38ª e última rodada do Brasileirão.